Cuffie ASTRO da paura: PREZZO SHOCK per il tuo gaming

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie per il gaming, queste di ASTRO non ti possono deludere. In promozione su Amazon te le porti a casa con uno sconto di ben 80 euro. Infatti se ne approfitti diventano tue con soli 199,00€, un prezzo più che eccezionale per un headset che promette faville.

Acquistabili anche con finanziamento a Tasso Zero, le ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime attive quindi cosa aspetti? Se non sei ancora abbonato ti svelo una seconda occasione.

ASTRO Gaming A40 TR: cuffie e MixAmp in un bundle unico

Le cuffie da gaming sono un accessorio fondamentale. Come mai? Semplicemente perché indossandole puoi captare ogni movimento che avviene all'interno del tuo titolo in azione. Con le ASTRO A40 TR non puoi proprio sbagliare visto e considerato che sono un modello ambitissimo persino dai Pro Player e che di fenomenale hanno veramente tanto.

Come avrai capito arrivano assieme al MixAmp Pro TR ossia al mixer con cui bilanci in modo magistrale ogni aspetto dell'audio. In questo modo puoi personalizzare l'esperienza che detto fra noi, è già ottima di suo.

In ogni caso, occupandoci in prima linea delle cuffie ti posso dire che sono comodissime, leggere e totalmente imbottite per non darti fastidio in alcun posto. Il microfono intercambiabile cattura la voce facendoti comunicare con il tuo team senza frastuoni o disturbi. In più l'intero sistema p compatibile con l'audio 3D.

Acquista subito le tue cuffie Astro su Amazon a soli 199,00€ con questo ribasso eccezionale. Le spedizioni sono gratuite e veloci per tutti gli abbonati Prime. Se ancora non sei abbonato puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate