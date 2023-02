Cucciolo che sporca? Con questa ciotola per l'acqua è tutto OK

Una ciotola per l’acqua che rivoluziona la zona pappa del tuo cucciolo. Fidati, ne so qualcosa con un gatto che pensa di essere sommelier e finisce sempre per creare una piscina ogni volta che ha sete. Proprio per questo motivo ti consiglio questa genialata di cui non potrai fare mai più a meno.

Disponibile su Amazon con un bello sconto del 20%, la porti a casa con appena 23,98€ e non sbagli il tiro. Acquistala al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Ciotola dell’acqua a prova di cucciolo: non troverai mai più bagnato

Mettere una semplice ciotola per l’acqua è troppo semplice. Cani o gatti trovano comunque il modo di complicare la tua vita e creare pozzanghere in ogni luogo della tua casa. Tieni tutto in ordine e pulito con un semplice acquisto ossia con questa ciotola speciale.

Perfetta per tutti i tuoi amici a quattro zampe, è creata appositamente per non dare fastidio ma anzi, ha anche un design antisoffoco che non può che tornare utile.

In poche parole, una volta che metti l’acqua nella parte principale della scodella, dalla parte superiore fuoriesce solo il minimo indispensabile. In questo modo non c’è possibilità che vengano annegate zampette nel mentre o usata l’intera ciotola come piscinetta personale.

Conta che ha una capienza di 1 litro quindi anche se hai più animali non hai problemi e non la devi riempire in continuazione.

Cosa ne pensi? Io ti consiglio di non perdere questa occasione ma di acquistarla al volo.

Non perdere la tua nuova ciotola dell’acqua con il 20% di sconto su Amazon, collegati e falla diventare tua con soli 23,98€.

