Lo smartwatch CUBOT è in promozione su Amazon a soli 46,74€. Grazie al ribasso del 15% risparmi il giusto e te lo porti a casa con una spesa minima.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cubot: perché devi acquistare questo smartwatch

Lo smartwatch di Cubot regala al tuo polso un aspetto tecnologico. Ti basta indossarlo per avere tutto a portata di vista, ma soprattutto per accedere a un mondo di funzioni che prima ignoravi. È in colorazione nera e si adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Il display a colori ti concede un'ampia vista grazie ai suoi 1,7 pollici. Puoi leggere le notifiche ovunque ti trovi senza mai dover strizzare gli occhi. Inoltre l'ampiezza è una vera caratteristica di spicco visto che in commercio non è così solita.

Grazie ai vari sensori puoi tenere sotto controllo sia la salute che l'attività fisica. I livelli di saturazione, la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno sono all'ordine del giorno su questo devices. Le modalità sportive installate sono invece 14 e ti consentono di praticare sia sport all'interno che all'esterno. Sei amante del nuoto? Non ti preoccupare perché l'orologio non si rovina a contatto con l'acqua: fino a 50 metri di profondità.

Le notifiche smart lo rendono ancora più prezioso visto che ti consente di rimanere in contatto con i social e non solo. Ti basta un comando vocale per sapere ciò che vuoi visto che è presente finanche Amazon Alexa integrata.

La batteria poi? Ricaricalo ogni 10 giorni per avere sempre il massimo.

Puoi acquistare lo smartwatch CUBOT su Amazon a soli 46,74€. Acquistalo e ricevilo a casa in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite se opti per i punti di ritiro.

