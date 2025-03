CROLLO TOTALE DI PREZZO su eBay per l'ottimo Google Pixel 8 Pro: occasione SHOCK

Sogni di possedere uno smartphone Android unico, riconoscibile, sempre aggiornato, scattante e affidabile? Google Pixel 8 Pro è il device in grado di garantirti tutte queste caratteristiche, e molte altre di più; in questo momento lo trovi in fortissimo sconto su eBay con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore inclusa nel prezzo.

Il device a marchio Google si presenta con un design dal forte sapore premium: il telaio il alluminio con il retro in vetro fa da coro a uno spettacolare pannello OLED da 6,7 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima di 2400 nit. Parliamo di un display sempre in grado di sorprenderti con la sua ottima definizione dei dettagli, l’eccellente leggibilità e una fluidità sempre al top in qualsiasi momento.

Sfrutta subito l’incredibile sconto del 51% su eBay per acquistare Google Pixel 8 Pro 5G

Lo sconto shock a doppia cifra di eBay rappresenta la migliore occasione del momento per mettere le mani su uno smartphone che ti garantisce una eccellente durabilità. Infatti, Google Pixel 8 Pro sarà aggiornato per ben 7 versioni di Android.

Sotto il telaio è presente il processore Google Tensor G3 con di fianco 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; il comparto hardware è appositamente ottimizzato per garantirti il massimo dell’affidabilità e velocità in qualsiasi momento, rendendo l’utilizzo del telefono una vera gioia.

Inoltre, lo smartphone di Google è un eccellente camera phone sotto tutti i punti di vista. Infatti, il Pixel 8 Pro, così come gli altri device della serie, sono sempre al top delle classifiche di riferimento in termini di qualità e affidabilità nelle foto e nei video. Google Pixel 8 Pro monta un eccellente sensore principale da 50 MP con di fianco un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP; frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 10.5 MP.

Approfitta immediatamente dello scioccante sconto su eBay per acquistare l’eccellente smartphone Google a un prezzo molto conveniente; se fai in fretta e lo acquisti adesso ti verrà recapitato a casa in appena 48 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.