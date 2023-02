Crocs Crocband per bambini: approfitta della SUPER offerta di Amazon

Se cerchi delle calzature per il tuo bambino o la tua bambina, saprai che affidandoti al marchio Crocs avrai non solo uno stile inimitabile, ma anche un buon rapporto qualità-prezzo. Tra i tanti modelli, le calzature classiche con chiusura Pull on sono perfette per i più piccini, vivaci e imprevedibili. Dal numero 19 al 38, ideale quindi anche per teenager, puoi avere un paio di Crocs Crocband Clog K a soli €15,99. Se vuoi spendere così poco, sono disponibili su Amazon le colorazioni rosa e rossa.

Crocs Crocband: il meglio per i tuoi figli

Le Crocs, che nascono come calzature da pesca, sono perfettamente impermeabili, realizzate con materiale sintetico e morbido, una vera comodità per i piedi. Il loro stile unico e inconfondibile permette di abbinarle con qualunque stile, da quello sportivo a quello per tutti i giorni. Possiedono suole leggere antitraccia, realizzate con materiale EVA. La chiusura Pull on consiste in un cinturino al tallone, per una calzatura più confortevole e sicura. Infine le caratteristiche aperture rotonde sono indispensabili per la ventilazione: grazie a loro il tuo bambino potrà tenere lontani sudore, umidità e sporcizia dai suoi piedi.

Le Crocs Crocband Clog K sono indossabili con calzino o senza, e possiedono una vestibilità più che adeguata, né troppo piccola né troppo grande. Ti basterà dunque scegliere il solito numero e il gioco è fatto. Amazon ti consente di attivare una novità dell’abbonamento Prime: “Prova prima, paga poi”, una modalità d’acquisto perfetta per calzature ed indumenti di ogni tipo.

Non perdere la possibilità di avere un paio di zoccoli ad un prezzo conveniente. Acquista le Crocs Crocband Clog K a soli €15,99 con il tuo abbonamento Prime.

