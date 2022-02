Crisi Ucraina e Russia, se anche Battlefield entra in gioco

Le notizie che arrivano da Ucraina e Russia destano preoccupazione in tutto il mondo: l'esercito russo, secondo fonti statunitensi, sarebbe pronto ad attaccare da un momento all'altro, allo scopo di invadere il paese confinante. A Kiev si esorcizza la paura vivendo il più possibile nella normalità ma Oleksii Reznikov, Ministro della Difesa ucraino, decide di usare Battlefield 3 per fare propaganda contro la possibile invasione.

Battlefield 3, il monito dall'Ucraina alla Russia con un'immagine del gioco

L'immagine promozionale del terzo capitolo della serie bellica di Electronic Arts e DICE è stata infatti allegata ad un tweet di avvertimento nei confronti dell'esercito russo:

“Chiunque abbia mai guardato negli occhi i nostri soldati sa per certo che l'aggressore non prenderà Kiev, Odessa, Kharkiv o qualsiasi altra città“.

Recita così in maniera decisa il cinguettio pubblicato da Reznikov. Se da una parte il paese prova a smorzare la tensione, dall'altra c'è anche la consapevolezza di una situazione che si regge sulla lama di un coltello. Ora, non sappiamo quanto il Ministro della Difesa locale abbia consapevolmente utilizzato un'immagine di Battlefield 3 o ne abbia scelto semplicemente una a caso che parli, a suo modo, di guerra moderna: la certezza è che il momento è teso e l'Ucraina, in caso di attacco, non intenderà arrendersi facilmente.

Questa non è ovviamente la sede adatta per lanciarsi in analisi geopolitiche, peraltro su un contesto molto delicato dalle mille sfaccettature. La speranza è che quella tra Ucraina e Russia resti una guerra soltanto diplomatica, affinché scenari come quelli riprodotti in Battlefield 3 non diventino tristemente reali.