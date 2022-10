Criptovalute e malware: perché ti serve una VPN anche se non investi

Secondo una ricerca pubblicata da AtlasVPN, nota società di cybersicurezza, le minacce crittografiche dell’ultimo anno hanno provocato parecchi danni. Non serve investire in criptovalute per cadere nella trappola di questi attori malevoli, beccandosi un malware sul proprio dispositivo. Ecco perché è indispensabile che tu abbia attivato una VPN.

Ti basti pensare che i minatori di criptovalute sono stati la famiglia di malware più comuni nel 2021. Stando ai dati di Tren Micro molti crypto miner hanno realizzato malware con l’obiettivo di infettare dispositivi degli utenti per sfruttarne le risorse CPU e GPU nell’estrazione di criptovalute. Attacchi di questo tipo possono rimanere nascosti per mesi senza che la vittima se ne accorga.

Perciò è importantissimo attivare una protezione efficace contro qualsiasi minaccia crittografica del Web anche se non sei un cliente attivo nella criptosfera e a maggior ragione se lo sei. Il nostro consiglio è di acquistare una VPN sicura e potente, come AtlasVPN. Oggi la attivi con uno sconto dell’81%.

Puoi installarla su tutti i dispositivi in tuo possesso, senza limiti. Grazie al protocollo WireGuard sarai al sicuro da qualsiasi pericolo online. Inoltre, la protezione delle email ti terrà lontano da pericolosi attacchi phishing, spesso veicolo di pericolosi malware realizzati, come dicevamo, dai crypto miner.

Una VPN è necessaria per proteggerti dalle minacce crittografiche

A maggior ragione, se regolarmente acquisti, vendi e detieni criptovalute dovresti attivare una protezione VPN contro le minacce crittografiche. Secondo i numeri forniti da Slowmist Hacked, società che raccoglie informazioni su attacchi divulgati contro blockchain, solo nella prima metà del 2022 i cybercriminali hanno incassato 1,97 miliardi di dollari da 175 hack di progetti crittografici.

In altre parole, gli hacker di criptovalute sono riusciti a rubare in soli sei mesi quasi 2 miliardi di dollari. Ethereum e Solana sono gli ecosistemi più colpiti da questi attacchi. Ecco perché è indispensabile affidarsi a un sistema di sicurezza in grado di proteggere i tuoi fondi da simili crimini. Addirittura, negli ultimi dieci anni, sono stati rubati oltre 12 miliardi di dollari in criptovalute.

Perciò non perdere tempo e metti al sicuro i tuoi investimenti, la tua privacy e i tuoi dispositivi da qualsiasi attacco crittografico. Installa AtlasVPN ora che è scontata dell’81%. La tua navigazione sarà anonima al 100%, le tue email saranno controllate regolarmente, avrai un Ad Blocker contro annunci pubblicitari fraudolenti e il miglior protocollo disponibile: WireGuard.

