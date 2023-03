Creative Zen Air: su Amazon in DOPPIO SCONTO, solo 34,99€

Vuoi degli auricolari wireless di ottima qualità senza spendere troppi soldi? Allora oggi puoi approfittare di questa offerta spettacolare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Creative Zen Air a soli 34,99 euro, invece che 559,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto doppio avrai un risparmio di ben 25 euro. Soprattutto metti le mani su queste bellissime cuffiette Bluetooth dall’audio incredibile. Grande autonomia, resistenza all’acqua e cancellazione attiva del rumore per chiamate sempre perfette. A questo prezzo c’è solo da correre.

Creative Zen Air: un piccolo prezzo per grandi auricolari

Creative Zen Air offrono un suono di altissima qualità, grazie ai driver al neodimio da 10 m. Sono molto comodi e isolano perfettamente il suono. Pesano solo 5 grammi ciascuno e anche la custodia è piccola e leggera, pesa solo 36 grammi. Godono della tecnologia Bluetooth 5.0 che garantisce una bassissima latenza e una connessione stabile con ogni dispositivo collegato.

Grazie ai 4 microfoni che rilevano solo la tua voce e filtrano i rumori ambientali, le chiamate saranno sempre al top. Chi ti ascolta udrà la tua voce forte e chiara. Hanno dei comodi comandi touch che ti consentono di gestire i brani musicali o i video, di alzare o abbassare il volume e di rispondere alle chiamate senza tirare fuori lo smartphone. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4 e offrono un’autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica e 18 ore grazie alla custodia. In più li puoi ricaricare in modalità wireless con un dispositivo Qi certificato.

A questo prezzo non c’è davvero tempo da perdere. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista i tuoi Creative Zen Air a soli 34,99 euro, invece che 559,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.