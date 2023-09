Creative HS-720: cuffie USB con microfono comodissime a 20€

Sei spesso al computer in videoconferenza e ti servono delle cuffie che siano comode e che garantiscano un ottimo audio e restituiscano la voce in modo forte e limpido? Allora dai un’occhiata a questa super offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le Creative HS-720 a soli 20,79 euro, anziché 25,99, applicando il coupon in pagina.

Anche se non siamo di fronte a una ribasso spropositato, il 20% di sconto porta comunque il prezzo vicinissimo al minimo storico e dunque adesso sono un vero affare. Potrai migliorare notevolmente le tue giornate di lavoro facendo pochissima fatica.

Creative HS-720: ergonomiche e con microfono preciso

Sicuramente una delle caratteristiche più soddisfacente di queste cuffie è la loro leggerezza e comodità. Sono dotate infatti di padiglioni morbidi e di un archetto regolabile, imbottito sulla parte alta, che poggia delicatamente sulla testa. Le potrai usare per tantissimi ore senza nemmeno accorgerti di averle.

Il suono è di qualità grazie a driver al neodimio da 30 mm su ciascun padiglione. Inoltre sono dotate di un microfono con cancellazione del rumore che filtra soltanto la tua voce e la restituisce in modo forte e chiaro. Potrai anche silenziarlo velocemente disattivandolo dal pratico controller che trovi sul cavo. Lo puoi connettere con il cavo USB e quindi compatibile per PC e Mac e con tutte le applicazioni più usate come Zoom, Skype o Microsoft Teams.

Dunque sii rapido perché, come spesso accade, i coupon scadono in fretta. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista le tue Creative HS-720 a soli 20,79 euro, anziché 25,99, applicando appunto il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.