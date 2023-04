Creative: gli auricolari wireless in SCONTO di 55€ con il COUPON

Vuoi degli auricolari wireless che siano piccoli, comodi e che garantiscano un ottimo audio? Allora oggi puoi averli con un notevole risparmio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Creative a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Davvero un incredibile sconto che ti permette di risparmiare 55 euro sul totale. A questo prezzo non c’è proprio tempo da perdere. Anche perché queste cuffiette Bluetooth garantiscono un suono spettacolare, sono resistenti all’acqua e hanno una super batteria che dura lungo.

Creative: auricolari wireless top a un super prezzo

Gli auricolari wireless Creative sono dotati di 4 microfoni che garantiscono una maggior chiarezza nelle chiamate. Possiedono due modalità differenti, una per avere il pieno controllo di ciò che ti sta intorno e l’altra per un maggior coinvolgimento nell’ascoltare musica. Potrai scegliere una di queste due modalità in modo semplice grazie ai pratici comandi touch.

Sono molto comodi e leggeri. Si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio e, una volta inseriti, sono appena visibili. Potrai usarli anche per fare sport dato che sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5. E poi hanno una super batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e fino a 35 ore grazie alla custodia.

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso sono da prendere al volo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Creative a soli 44,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora li riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.