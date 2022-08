Create da soli il vostro iPhone con un sito divertentissimo!

Sapevate che esiste un sito molto particolare e super interattivo che vi permette di progettare da zero il vostro iPhone dei sogni? Sì, non è un progetto ufficiale, ma è ben fatto e soprattutto, molto divertente. Questo è il link per accedervi, qualora foste interessati a creare il prototipo di un iPhone con le ruote, con un volante… e non solo.

Se avete sempre sognato di realizzare con le vostre mani un iPhone totalmente personalizzato, questo è il sito che fa per voi. Parliamo di un simpaticissimo player che vi consentirà di gestire al meglio gli elementi classici e più stravaganti che possiate inserire in un telefono. Pensiamo ad un joypad, ad un volante, alle ruote, ad una maniglia, ad un capellino con l’elica e non solo. Per farlo funzionare, vi basterà trascinare gli elementi sul device e alla fine otterrete anche un frizzante video da condividere sui social.

L’iPhone dei vostri sogni è qui, ma non è reale

Ovviamente, sul sito gli utenti avranno accesso ad un’incredibile area di elementi diversi fra loro che potranno gestire al meglio; potrete fare il vostro iPhone da sogno o, perché no, da incubo. Non c’è limite alla fantasia e potrete anche scegliere il vostro colore preferito. Pensate che tamarro un iPhone con le rotelline, le stesse che sono presenti nel case del Mac Pro, con tanto di ghiera cliccabile in stile iPod, antenna derivante dai telefoni star tac degli anni 90, schermo XDR, porta HDMI e non solo.

Dopo averlo creato, potrete salvare la vostra meraviglia dell’errore come un video e vedrete anche un mini Tim Cook sul lato destro del portale che vi dirà: questo è il miglior iPhone che abbiamo mai creato”. Super LOL. Il sito è gratis e potete cliccarci da qui.

Per esempio, io ho realizzato un elegantissimo iPhone con selfiecam posta al centro del pannello, modulo fotografico in stile iPhone 13 Pro, in colorazione Midnight con il pulsante per l’accensione e lo spegnimento sul frame superiore del device, come il meraviglioso iPhlone 5S che porto ancora nel cuore. Ecco il risultato. Non chiedetemi perchè ma ho inserito anche una corona digitale sul lato destro. Mi piaceva.

Se volete un iPhone 13 Pro, oggi è disponibile su Amazon a 1189,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.