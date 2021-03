Creami WOW nella versione Weekend 30GB di Poste Mobile è una promo che va a competere direttamente con la Very 4,99, unica sulla stessa fascia di prezzo. Questa tariffa è tornata disponibile da pochissimo e lo sarà per un periodo limitato di tempo.

Creami WOW: i dettagli

L’offerta telefonico del Full MVNO prevede un bundle con 30 Giga di internet in 4G+, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limitazioni al prezzo di appena 4,99 euro al mese. Inoltre, per il roaming sono previsti 2,73GB dedicati per la navigazione in Unione Europea.

La tariffa last minute di Poste Mobile include nel canone mensile alcuni opzioni extra che solitamente con altri operatori sono a pagamento. Stiamo parlando della Segreteria Telefonica, della navigazione in hotspot e dei servizi di reperibilità. Creami WOW Weekend 30GB utilizza la stessa copertura di WINDTRE ed è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Inoltre, le tariffe di questo virtuale non prevedono vincoli né rimodulazioni nell’arco dei mesi.

Costi ed altro

Creami WOW di Poste Mobile prevede un costo di attivazione di 20 euro. L’ammontare prevede 10 euro di ricarica inclusa che può essere usata per i successivi rinnovi della promozione. L’offerta last minute è attivabile online fino al 14 Marzo 2021 con spedizione gratuita della SIM.

