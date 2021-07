Creami WOW 60GB è la nuova promozione di Poste Mobile, approdata ufficialmente su rete Vodafone, a meno di 7 euro al mese disponibile solo fino al giorno 11 Luglio 2021.

Creami WOW 60GB: i dettagli

La tariffa appena uscita nel sito ufficiale dell'operatore virtuale di Poste Italiane prevede 60 Giga di internet in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani e SMS sempre senza limiti a soli 6,99 euro mensili. La nuova versione della promo Creami ha anche 3,81 Giga da utilizzare in roaming per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

L'offerta in questione è attivabile solo online o tramite contatto telefonico ed è disponibile per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero oppure una nuova SIM. Non è possibile, dunque, attivare tale tariffa se siete già clienti di Poste Mobile.

Inoltre, inclusi nel canone mensile troviamo i servizi di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212 oltre alla navigazione in hotspot anch'essa gratuita.

Costi ed altro

I costi sono i medesimi alle altre promo del virtuale. Nello specifico, il contributo iniziale richiesto è 20€, 10 euro per il costo di attivazione della scheda SIM e 10€ per la prima ricarica. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

