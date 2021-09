Creami WOW 50GB: nuova PROMO PosteMobile a 5,90€

PosteMobile dopo lo switch di rete è partita più forte che mai! Nelle ultime ore, infatti, ha lanciato la nuova Creami WOW 50GB.

Creami WOW 50GB: i dettagli

La nuovissima tariffa gode di 50 Giga di traffico internet in 4G+ su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi operatore nazionale sia fisso che mobile e SMS sempre senza limiti e verso tutti a soli 5,90 euro ogni mese.

Come potete vedere, questa promozione è molto simile alla Creami WOW Weekend 30GB che solitamente viene proposta per alcuni giorni da PosteMobile.

L'offerta telefonica che stiamo trattando in questo articolo è disponibile sia richiedendo la portabilità del proprio numero sia attivando un nuovo contratto con l'operatore virtuale in questione.

Inoltre, nei 5,90 euro mensili troviamo 3,93 Giga da utilizzare all'Estero grazie agli accordi sul roaming in Europa.

Come tutte le tariffe di questo MVNO, anche questa non prevede vincoli di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

La promozione è attivabile online oppure tramite contatto telefonico solo entro e non oltre il 26 Settembre 2021. Creami WOW in questa versione inedita prevede un contributo iniziale pari a 20 euro una tantum che comprende il costo della SIM e quello per la prima ricarica.