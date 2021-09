Sveglia! È l’ora di ripartire con l’offerta giusta. Questo è il claim lanciato da PosteMobile per riproporre la sua CreamiWOW 30 GB, tariffa a meno di 5 euro al mese.

CreamiWOW 30 GB: i dettagli

La promozione offre 30 Giga di internet su rete Vodafone, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia e SMS sempre illimitati a soli 4,99 euro al mese.

CreamiWOW ha la medesima copertura dell’operatore rosso e garantisce prestazioni in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Tale tariffa è attivabile solo dai nuovi clienti che intendono acquistare una nuova SIM oppure per chi intende cambiare operatore e spendere meno mensilmente.

Con il canone mensile troviamo anche 2,73 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

Inoltre, sono inclusi anche i servizi Ti Cerco e Richiama Ora oltre alla possibilità di navigare in hotspot senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

La tariffa last-minute del gestore virtuale Poste Mobile è disponibile online e negli Uffici Postali fino al 12 Settembre 2021. Il contributo iniziale ammonta a 20 euro con 10 euro di credito incluso sulla SIM che possono essere utilizzati per il secondo rinnovo del mese. Inclusa nell’entry fee troviamo anche la spedizione gratuita della Scheda SIM al proprio domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

