Una delle promo storiche e più conosciute di Poste Mobile, la Creami WOW 30GB, ritorna attivabile online per pochi giorni, questa volta con la nuova rete di appoggio fornita da Vodafone.

Creami WOW 30GB: i dettagli

La tanto ambita tariffa offre un pacchetto composto da 30 Giga di internet sulla Giga Network di Vodafone fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti gli operatori di telefonia mobile e fissa e SMS illimitati al prezzo di soli 4,99 euro al mese. Nel costo mensile è anche incluso un bundle dedicato per la navigazione in roaming. Questo quantitativo ammonta a 2,73 Giga da utilizzare in Unione Europea. Inoltre, sono inclusi anche i servizi di reperibilità Ti Cerco e Richiama Ora.

La promo in questione è attivabile online sia richiedendo un nuovo numero che passando da qualsiasi operatore. Ricordiamo inoltre che tale offerta non prevede impegni contrattuali ed il suo prezzo è bloccato per sempre.

Costi ed altro

Come le precedenti versioni anche questa volta la tariffa last minute he abbiamo visto poc'anzi sarà attivabile solo per pochi giorni. La scadenza, infatti, è stata fissata al 4 Luglio 2021. Creami WOW del virtuale Poste Mobile ha un contributo iniziale pari a 20€ con ben 10 euro di credito omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

