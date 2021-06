Creami WOW 10 GB è un’offerta lanciata dal noto operatore virtuale PosteMobile. Questa promo ora è stata prolungata e resa attivabile fino al 22 Giugno 2021.

Creami WOW 10 GB: i dettagli della promo

PosteMobile Creami Wow 10GB include ogni mese dei credit illimitati utili per effettuare chiamate e inviare SMS verso tutti i numeri fissi e mobili all’interno del territorio nazionale. In più dispone di 10 Giga di traffico dati. Il tutto corrisponde a 10240 credit che si traducono in 4,99 euro di canone mensile.

Questo bundle include 2,73GB dedicati per la navigazione in roaming secondo la normativa per il traffico dati valido in Unione Europea.

La tariffa in questione utilizza la medesima copertura nazionale di WINDTRE in 4G con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il virtuale in questione dovrebbe presto passare, come in passato, alla rete Vodafone, anche se ad oggi non c'è ancora una data ufficiale.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è pari a 20 euro e corrisponde al costo della SIM. In questa cifra è inclusa una ricarica omaggio di 10 euro che potrà essere utilizzata per rinnovare la promo. Inoltre, l'offerta in questione è attivabile per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità oppure che necessitano di attivare una nuova numerazione.

