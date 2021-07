Creami WOW 10 GB è la promozione dedicata a chi non vuol spendere più di 5 euro al mese ma allo stesso tempo ha delle necessità ben precise.

Creami WOW 10 GB: i dettagli della promo

La tariffa Creami Wow 10 GB di Poste Mobile offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile, SMS senza limiti e 10 Giga di internet in 4G su rete Vodafone. Tutto questo a soli 4,99 euro ogni mese.

Nel canone mensile troviamo anche ben 2,73GB di traffico roaming per navigare all'Estero, grazie alla normativa che permette di utilizzare la propria offerta anche all'interno dell'Unione Europea.

Da qualche settimana Poste Mobile offre per le sue promo la nuova copertura di Vodafone. In questo caso è possibile navigare ad una velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, come tutte le offerte di questo virtuale anche questa include i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione ammonta a 20 euro. Questo entry fee iniziale comprende 10 euro di costo SIM e 10 euro di credito residuo per la prima ricarica. Inoltre, la spedizione a domicilio della scheda è completamente gratuita.

PosteMobile

Tariffe