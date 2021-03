Promo Creami Relax 100 di Poste Mobile è una tariffa che parte da un prezzo mensile e man mano che si resta con l’operatore virtuale diminuisce. No, non abbiamo sbagliato a scrivere, il canone mensile si riduce davvero! Vediamo come funziona questo meccanismo.

Promo Creami Relax 100: i dettagli

La tariffa in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limiti e 100GB di internet in 4G+ a 10 euro al mese per i primi 3 mesi. Il prezzo mensile si abbassa a 9 euro dal quarto al sesto rinnovo e diventa fisso a 8€ mensili a partire dal settimo e per i successivi rinnovi.

Con la diminuzione di prezzo anche il bundle in roaming viene ridotto, purtroppo. Nello specifico, i primi 3 mesi sono compresi ben 5,46 GB al mese, dal quarto al sesto mese saranno disponibili 4,92 GB mensili, mentre, dal settimo rinnovo e per i successivi mesi di permanenza, il traffico dati ammonterà a 4,37 GB al mese.

L’offerta in questione include nel suo prezzo mensile anche i Servizi di Reperibilità e la navigazione in hotspot, entrambi disponibili senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

Promo Creami Relax 100 ha un contributo iniziale scontato di 10€, anziché 15 euro. La tariffa in questione è attivabile online con spedizione gratuita entro il 20 Marzo 2021 sia richiedendo la portabilità sia attivando un nuovo numero.

