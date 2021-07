Creami Extra WOW 100, prima promo di Poste Mobile sotto rete Vodafone, è stata prorogata fino al 24 Luglio 2021.

Creami Extra WOW: i dettagli

L'operatore Full MVNO PosteMobile ha lanciato questa tariffa per tutti i suoi nuovi clienti sia in portabilità sia per quelli che richiedono una nuova numerazione.

La promozione dispone di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limiti e ben 100 Giga di internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone. Tutto questo è compreso a 7,99 euro ogni mese. In questo prezzo sono inclusi i servizi di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero gratuito 401212.

Le nuove tariffe di PosteMobile utilizzano ora la copertura dell'operatore rosso è possono arrivare a raggiungere la velocità massima di 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. La Creami in versione da 100GB dispone di ben 4,37 Giga da utilizzare in roaming nell'Unione Europea senza costi aggiuntivi. Mentre, il traffico voce è incluso anche in Europa senza limitazioni.

Costi ed altro

Come abbiamo già detto, la promo in questione sarà attivabile fino al 24 Luglio 2021. Inoltre, rimane disponibile sia negli Uffici Postali sia nel sito dell'operatore virtuale. La SIM richiesta online ha un costo di 10€, mentre, per le attivazioni fatte in loco è previsto un corrispettivo iniziale di 15 euro.

