Da oggi 24 Giugno 2021 è disponibile la nuova promozione di PosteMobile a meno di 8 euro al mese. L’offerta in questione prende il nome di Creami Extra WOW 100.

Creami Extra WOW 100: i dettagli

Da poco conclusa la campagna “Voglio PosteMobile” , l’operatore virtuale torna sul mercato lanciando questa nuova promo che inaugura la nuova rete di appoggio, ossia quella di Vodafone.

L’offerta in questione si compone con minuti senza limiti verso tutti numeri fissi e mobili all’interno del territorio nazionale, SMS anch’essi privi di alcun limite e 100 Giga di traffico in internet in 4G+. Il tutto ad un prezzo di soli 7,99 euro ogni mese.

Una volta attivata la promo si riceverà subito il piano standard dell’offerta dell’operatore Creami Extra WOW con 10 Giga mentre, successivamente, ogni mese vengono aggiunti 90 Giga di bonus. Solamente la prima volta questi Giga disponibili in più verranno attivati entro le 24 ore. Mentre per quanto riguarda i i successivi rinnovi, il bonus verrà aggiunto al momento del rinnovo del piano.

Costi ed altro

L’offerta di PosteMobile è attualmente disponibile sia negli Uffici Postali sia online. La promo, inoltre, è attivabile entro e non oltre il 10 Luglio 2021.

Infine, è possibile attivare Creami Extra WOW 100 sia dai nuovi clienti, quindi coloro che attivano un nuovo numero, sia da coloro che decidono di passare da un altro operatore.

