Creality 3D, scanner 3D premium ad alta precisione a prezzo WOW

Piccolo, compatto e super preciso, lo scanner Creality 3D ha tutte le carte in regola per darti modo di dare sfogo alla tua vena creativa senza compromessi. Quest’ottimo scanner 3D è in offerta su Amazon con il codice coupon “CRSCANYY” a 699€, oppure sullo store Creality con coupon “LizardScan” a €636.65 è un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Uno degli aspetti più importanti offerti da Creality 3D è senza ombra di dubbio l’alta fedeltà dei dettagli durante la fase di scansione di un oggetto. Il sistema è stato appositamente sviluppato per raggiungere una precisione millimetrica pari a 0.05 mm, il che ti assicura un’altissima fedeltà del risultato finale.

Creality 3D è lo scanner ad alta precisione, come funziona

La fase di scansione del prodotto avviene senza alcun tipo di controindicazioni per la vista, merito dell’utilizzo di una fonte luminosa che opera nell’infrarosso vicino. La fase di acquisizione di tutti i parametri relativi alla scansione è veloce – non è più necessario appore segni per guidare il raggio IR -, raggiunge prestazioni pari a 10FPS e inoltre vede l’utilizzo di alluminio aeronautico a protezione della presa di corrente per assicurarti sempre ottime prestazioni e alta resistenza.

Creality ha sviluppato l’integrazione di algoritmi di automazione 3D completi che consentono l’ottimizzazione del modello con un solo clic. Supporta l’allineamento automatico multi posizionale, la rimozione automatica del rumore, la topologia semplificata del modello automatico, il riempimento automatico dei fori, la mappatura automatica delle texture e molto altro.

CR-Scan Lizard può scansionare piccoli oggetti e prototipi con dettagli profondi e difficili da raggiungere. Progettato con un binocolo, questo scanner 3D è caratterizzato dalla sua precisione di livello professionale fino a 0,05 mm realizzata dal metodo di calibrazione di precisione migliorato. La sua distanza del punto 3D varia da 0,1 mm a 0,2 mm, la dimensione minima di scansione dell’oggetto scansionato è di 15 mm.

Uno dei parametri su cui Creality ha speso molte energie è la realizzazione del software CR Studio 2.0, un applicativo di altissimo livello con una interfaccia completamente rivisitata e che dispone di potenti algoritmi che ti assicurano precisione durante la scansione degli oggetti e rapidità di esecuzione dei comandi in input.

L’ultimo release del software, CR Studio 2.0, ha un nuovissimo design dell’interfaccia utente, che è più chiaro nella presentazione visiva e più comodo per gli utenti per modificare il modello, è compatibile con Windows 10/11, MacOS 11/12 (incluso M1), migliorando notevolmente la compatibilità del sistema operativo. CR Studio supporta gratuitamente gli aggiornamenti online OTA. Creality controllerà regolarmente il software e risolverà tempestivamente le anomalie. Inoltre, sorprenderemo gli utenti sviluppando continuamente nuove funzioni e migliorando in modo completo l’esperienza dell’utente.

Il vantaggio di avere uno scanner 3D e una stampante 3D Creality è il Creality Cloud poiché il modello 3D può essere caricato nel database (Creality Cloud) con slicing e stampa 3D completati con un solo clic. E’ possibile anche condividere il proprio modello 3d sull’APP Creality. In questo modo si può interagire e condividere il divertimento 3D con amici e altri makers.

Caratteristiche tecniche del Creality CR-Scan Lizard

Distanza del punto 3D da 0,1 mm a 0,2 mm

Dimensione minima di scansione 15 mm

Nessuna scansione dei marker

Scansione multimodale

Velocità di scansione di 10 FPS

Plug in alluminio

Sistema ottico multispettrale auto-sviluppato

Ripristino del colore HD

Software Creality Studio

Portatile e facile da trasportare

Ottimizzazione del modello con un clic

Modalità piatto rotante

Come anticipato, Creality permette di acquistare CR-Scan Lizard direttamente dal suo store al prezzo scontato di €636.65 anziché €749, utilizzando il codice sconto LizardScan, ma è anche possibile comprarlo su Amazon al prezzo di 699€ con codice coupon CRSCANYY. Mettilo subito nel carrello e preparati a dare sfogo alla tua creatività con un dispositivo ad altissima precisione e facile da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.