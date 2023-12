Costa POCO ma ti SORPRENDE ogni giorno: realme C55 è TUO a 139€ (-12%)

Se per le vacanze di Natale hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone Android con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, sappi che l’eccellente realme C55 è in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente ridicolo. Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 12%, infatti, puoi acquistare il tuo nuovo gadget hi-tech preferito spendendo la cifra di appena 139€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone del colosso cinese non solo costa davvero poco, ma ha dalla sua una scheda tecnica ideale per soddisfare le tue esigenze quotidiane portando a termine i task più basilari (e non solo) senza mai un tentennamento.

Lo smartphone di fascia economica realme C55 è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo

Possiamo notare la presenza di un ampio pannello da 6.72 pollici ad alta risoluzione ideale per guardare video a dettagli elevatissimi, un processore octa core decisamente scattante con di fianco fino a 16 GB di RAM dinamica, una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W e un profilo dal forte sapore premium di soli 7,89 mm.

C’è anche molto da scoprire dal punto di vista fotografico, tutto merito di un doppio sensore con fotocamera principale da 64MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli sempre elevatissimi.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 139€ è fuori da ogni discussione l’incredibile e vantaggiosa occasione che hai a portata di mano; mettilo subito nel carrello e preparati a un’esperienza di utilizzo appagante già dalla giornata di domani, tutto grazie ai servizi Prime di Amazon con consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.