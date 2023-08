Costa POCO e non delude MAI: Xiaomi 12 5G a 364€ su eBay (-60%)

L’offerta eBay di oggi sul top di gamma Xiaomi 12 5G è senza ombra di dubbio una di quelle che non ti aspetti. Infatti, con uno sconto immediato del 60%, il device del colosso cinese costa appena 364€ con consegna rapida e gratuita – stiamo parlando di un risparmio di ben 535€.

Di design e con un look & feel premium sotto ogni punto di vista, il telefono di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le più alte aspettative in ambito mobile.

-60% su eBay per il top di gamma Xiaomi 12 5G: oggi lo paghi davvero pochissimo

Partendo dall’aspetto forse più importante per uno smartphone odierno, il display, Xiaomi 12 5G impiega uno speattacolare pannello AMOLED DotDisplay da 6.28 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per animazioni sempre fluide.

Alimentato da una super batteria ad alte prestazioni da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W – ti bastano meno di 30 minuti per ottenere moltissime ore aggiuntive di autonomia -, lo smartphone monta il velocissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 1.

Come se non bastasse, inoltre, sul retro un comparto fotografico multiplo di qualità professionale, impiega un sensore principale da ben 50 MP per scatti e video sempre perfetti.

Avrai capito fin troppo bene che l’offerta eBay di oggi è l’unica che ti permette di stringere il potentissimo top di gamma di Xiaomi pagandolo come un comune smartphone economico; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

