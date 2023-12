COSTA POCO e lo amerai fin da subito: Samsung Galaxy A14 a 134€ (-36%)

L’eccellente budget phone Android Samsung Galaxy A14 è al centro di una stupefacente offerta su Amazon che ti lascerà senza parole. Prendendo al volo lo sconto immediato del 36%, infatti, oggi ti bastano appena 134€ per mettere le mani su un telefono di cui non ti pentirai mai.

Super economico, leggero, compatto e con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, con Samsung Galaxy A14 puoi fare tutto quello che vuoi: è perfetto per telefonare, navigare in rete, effettuare ricerche su Google, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 costa davvero una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile

Il device di Samsung monta un pannello Infinity-V da 6.6 pollici ideale per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+; sotto il cofano, inoltre, trova posto un validissimo processore octa core e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza problemi per 1 giorno interno di utilizzo.

Come se non bastasse, sul retro campeggia poi un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da ben 50MP: scatta tutte le foto che vuoi ad alta risoluzione e registra video mozzafiato con una eccellente qualità dei dettagli.

Spendendo la cifra di appena 134€ su Amazon hai finalmente a portata di mano uno smartphone in grado di portare a termine i task quotidiani; metti subito nel carrello il device del colosso sudcoreano per riceverlo a casa in appena 24 ore, senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.