Cose tech a meno di 7€ su Amazon: gadget INDISPENSABILI a pochi spiccioli

Dai un’occhiata a questi gadget tech, tutti super utili, che ora su Amazon sono in promozione a meno di 7€. Dai un’occhiata al volo e accaparrateli al volo. Li ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di promozioni a tempo limitato.

Le offerte selezionate di Telefonino.net sono anche su WhatsApp! Iscriviti gratuitamente al nostro canale (il tuo numero di telefono non sarà visibile) e scopri in tempo reale le occasioni più interessanti del giorno!

Cavo USB C da ben 60W: lungo 2 metri, è così potente che puoi usarlo anche per la ricarica di PC e tablet, non solo dello smartphone. Prendilo a 6,99€.

Un ricevitore Bluetooth con porta USB e lettore di memorie esterne: con questo dispositivo geniale, che si collega tramite jack audio da 3,5 millimetri, puoi portare a nuova vita vecchi stereo, cuffioni, autoradio e non solo. Prendila a 5,99€ appena.

Se hai una vecchia autoradio, questo gadget la rendere subito super moderna: ineriscilo nella porta accendisigari per ottenere vivavoce Bluetooth, musica in streaming, ricarica rapida e non solo. Prendilo a 5,99€.

Una comodissima chiavetta USB da 64GB a doppia uscita: USB A e USB C. Grazie a questa caratteristica, potrai usarla senza adattatori su smartphone, tablet, PC, media player e non solo. Prendila a 6,99€.

Ami avere il controllo su tutto? Allora non puoi non avere questo mini PC di diagnostica per la tua auto: lo inserisci nella porta ODB II, lo abbini in Bluetooth allo smartphone e puoi avere tutto sotto controllo. Verifichi il significato delle spie, controlli gli errori e – una volta risolto – puoi anche cancellarli. Prendilo a 5,99€.

Hai scelto i tuoi gadget tech preferiti a mini prezzo su Amazon? Prendi quelli che preferisci a meno di 7€, ma sii veloce: si tratta di opportunità a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.