Dal prossimo 6 agosto il Green Pass diverrà obbligatorio. Dopo aver visto le modalità con le quali si può ottenere la famosa certificazione verde, vediamo ora tutti i luoghi e le situazioni in cui tale strumento sarà necessario. Siate pronti e munitevi. Ricordatevi che potete scaricalo dall'app IO, dall'app Immuni, dal sito del Ministero della Salute o potete richiederlo dal vostro medico di base, dal pediatra o da un farmacista.

Dove si dovrà esibire il Green Pass? (l'elenco completo)

In primo luogo segnaliamo che si deve esibire obbligatoriamente dal 6 agosto. Lo dovranno avere con sé tutte le persone aventi più di 12 anni e sarà necessario per effettuare diverse attività al chiuso. Sarà necessario per consumare in un bar così come per andare in palestra o assistere ad un concerto. Molto spesso, basterà una sola dose del vaccino anti-covid per accedere a diversi enti e/o servizi.

Nello specifico, sappiamo che il certificato verde si utilizzerà per entrare e consumare nei ristoranti al chiuso, per assistere a eventi, concerti, spettacoli e competizioni sportive, in musei, cinema, luoghi culturali ma anche piscine, palestre, aree dedicate allo sport, aree benessere, ma anche sagre, fiere, congressi e convegni. Non solo, sarà obbligatorio per le sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Anche se vorrete fare dei concorsi pubblici, avrete l'obbligo di esibire questo documento.

Non servirà per salire sui mezzi pubblici, taxi e/o Uber.

Il Green Pass sarà necessario sia nelle zone bianche così come in quelle gialle, arancioni e rosse.

Vi ricordiamo che questo serve anche per accedere a matrimoni, cerimonie religiose e non, per entrare in RSA, per spostarsi fra diverse regioni aventi colori differenti e per viaggiare all'estero con gli Stati facenti parte dell'Unione Europea. Non scordatevi che, alla richiesta di Green Pass, dovrete esibire anche un documento di identità.

