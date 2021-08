Pensaci bene: cosa leggeresti se sapessi che quest'estate puoi avere oltre 1 milione di libri gratis a tua disposizione? Saggi e fumetti, narrativa e romanzi, biografie e fantascienza. Probabilmente ne inizieresti 100, sapendo che sempre e comunque è tutto gratis, tutto accessibile, tutto facile, tutto libero come una biblioteca portatile. No, non si tratta di un sogno: si tratta di un'occasione vera e oggi è il giorno ideale per mettertela in valigia.

Per poter avere con te oltre 1 milione di libri gratis, infatti, non devi far altro che approfittare di due grandi occasioni:

un abbonamento gratuito ad Amazon Kindle Unlimited ;

; l'acquisto di un Amazon Kindle (solo per oggi a prezzo del tutto speciale).

Amazon Kindle Unlimited: 1 milione di libri

Amazon Kindle Unlimited ti offre oltre 1 milione di libri gratis da poter leggere dove, come e quando vuoi. Il prezzo dell'abbonamento è pari a 9,99 euro al mese e qui tu ora stai pensando: “ecco dove sta la fregatura! Se costa 9,99 euro allora non è più gratis“. In verità, però, il primo mese è totalmente gratis e ci si può semplicemente cancellare prima del rinnovo. Questo significa che abbonarsi ora ti regala tutto il mese di agosto senza spendere nemmeno un centesimi: non è una fregatura, ma è un GRATIS vero, pieno e totale.

Partiamo dunque da questo tassello: iscriviti qui.

Puoi leggere i libri prescelti su pc, tablet o smartphone, ma la migliore esperienza la vivrai su un Amazon Kindle. Se ti segnalo proprio oggi questa occasione è perché, proprio oggi, i due Amazon Kindle dal costo minore godono di uno sconto speciale che li porta al prezzo più basso di sempre. Proprio oggi, insomma, puoi approfittare di questa grande occasione ed entrare mani e piedi nella famiglia Kindle cogliendo al volo questa doppia occasione.

Amazon Kindle, quale offerta scegliere

Hai due possibilità, entrambe ottime. Ma differenti.

La prima è la versione base del Kindle, il cui prezzo solo per poche ore scende da 79,99 euro a 59,99 euro: è questo il prezzo più piccolo per poter entrare nella famiglia Kindle, la soglia minima di spesa per poter mettere in valigia un e-reader di qualità. Ma è questa la scelta ideale per chi fa attenzione soprattutto al budget: l'opzione che ti consiglio dopo anni di letture è invece un'altra, ossia il Kindle Paperwhite.

Kindle Paperwhite, solo per oggi, scende da 129,99 euro a 99,99 euro. Sebbene ci sia una differenza di prezzo rispetto alla versione base del reader, il salto in avanti è sostanziale grazie alla particolare tecnologia dello schermo, che ti consentirà di leggere nel migliore dei modi tanto nell'oscurità della notte, quanto sotto la luce diretta del sole di Ferragosto.

In entrambi i casi i modelli hanno 8GB di memoria (più che sufficienti per portarsi appresso centinaia di titoli), connettività solo-Wifi (ideale in ogni occasione: basta un ponte di connettività con lo smartphone per scaricare qualsiasi libro ulteriore), nella formula “con pubblicità” (piccoli annunci in copertina che non disturbano assolutamente l'esperienza di lettura.

Troppe volte la tua scusa per non leggere è stata relativa al prezzo dei libri, al poco tempo disponibile, al fatto che in valigia non ci sta più altro. Mi spiace, ma con questa occasione ogni scusa ti si squaglia sotto il sole di agosto e hai davvero la grande occasione per leggere tutto quel che preferisci, quando vuoi, come vuoi. Scegli tu cosa, hai oltre 1 milione di opzioni a disposizione.

Con questi prezzi a disposizione, se non oggi quando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

