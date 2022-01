Cosa aspettarci dal nuovo Apple iMac da 27 pollici?

Si dice che Apple rilascerà un nuovo iMac con un display da 27 pollici relativamente molto presto e potrebbe portare con sé il moniker “iMac Pro”. Ecco cosa aspettarci.

Cosa sappiamo del nuovo iMac Pro da 27″?

Apple potrebbe scegliere una delle due direzioni con un nuovo iMac: far rivivere l'iMac Pro con chipset di fascia alta o posizionare il processore premium in uno chassis colorato e più grande di quello che è presente ora con la versione da 24″. Ad ogni modo, l'annuncio è previsto per il 2022.

Dal debutto del processore M1, molte cose sono cambiate per la linea Mac. Il modello da 24 pollici è stato introdotto con un nuovo design sottile e leggero e i MacBook Pro del 2021 sono stati rilasciati con un nuovo set di potenti processori.

Se Apple intende presentare l'iMac da 27 pollici a marzo, potrebbe far rivivere il suffisso “Pro” grazie alla presenza del processore M1 Pro o M1 Max. Questo desktop assomiglierà alla variante da 24 pollici ma vanterà solo opzioni di colore grigio siderale e argento con cornici nere attorno al display.

La tecnologia di visualizzazione utilizzata nel modello “Pro” dovrebbe includere il ProMotion a 120 Hz e una retroilluminazione a Mini LED. Queste funzionalità abbinate ad M1 Pro e Max renderebbero il nuovo iMac paragonabile alla rinnovata gamma di MacBook Pro.

Fonti accurate come @dylandkt e Ross Young hanno ripetutamente affermato che il nuovo AiO della mela verrà chiamato iMac Pro. Un altro report però ha suggerito che il mini LED non arriverà sul modello più grande e che questo verrà rilasciato in più colorazioni, indicando una valenza “consumer” e meno volta ai professionisti dell'imaging. Sembra improbabile che Apple rilasci l'iMac aggiornato come un gadget pensato per l'utente medio.

Alcune prime voci suggerivano che Apple volesse aumentare le dimensioni del display dell'iMac da 27 pollici a 30 o 32 pollici. Tuttavia, questo rumor è sparito nel nulla diversi mesi fa.

Sul pannello dovremmo avere la solita selfiecam e il Touch ID sulla tastiera, as usual. Il debutto è previsto per marzo o aprile.