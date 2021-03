Ad agosto 2020 Microsoft ci aveva avvertito che durante i primi mesi del 2021 avrebbe dismesso ufficialmente l’applicazione Cortana per Android e iOS. Quel momento è arrivato, è giunta l’ora di salutare l’assistente vocale che da aprile non sarà più disponibile per smartphone e tablet.

L’abbandono dei due sistemi operativi mobili non segna la fine di Cortana, che resta accessibile sui PC con Windows 10 e su Xbox, sebbene le console da gioco di Microsoft abbiano dato il benvenuto – qualche mese fa – ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Come si legge dalla seguente immagine, accedendo all’applicazione per Android e iOS viene comunicata agli utenti l’imminente chiusura del servizio.

La casa di Redmond non sembra intenzionata ad investire ulteriormente sul progetto Cortana, l’intelligenza artificiale potrebbe presto scomparire del tutto, dopo aver esposto il fianco all’agguerrita concorrenza per diversi anni.

