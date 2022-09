Corsair Void Elite: le cuffie wireless da gaming al MINIMO storico

Non ci sono parole, se non dire che è stato raggiunto il minimo storico per queste fantastiche cuffie della Corsair. Si tratta del modello Void Elite wireless. Non è certo solo il prezzo che ci fa sgranare gli occhi. Siamo di fronte a delle cuffie wireless di tutto rispetto, per gli amanti dei videogames. Però certo, il prezzo ha il suo peso, oggi puoi portarti a casa le cuffie wireless Corsair Void Elite a soli 79,99 euro.

Microfono integrato per partite on-line e connessione a bassa latenza, per sentire i tuoi compagni senza ritardi. Design confortevole, portata di ben 12 metri e durata della batteria enorme. Tutto questo si traduce in ore e ore davanti al PC o alla console, senza ricaricare o dover togliere le cuffie perché danno fastidio.

Se questo non bastasse, e non credo, aggiungi anche che oggi le avrai in offerta su Amazon risparmiando 40 euro. Che aspetti, metti subito nel carrello le cuffie Corsair Void Elite a soli 79,99 euro.

Corsair Void Elite: eccellenza senza paragoni

Immergiti nell’azione delle tue partite attraverso il suono surround, preciso e dinamico, delle cuffie Corsair Void Elite. Nonostante abbiamo una dimensione importante, non farai nemmeno caso di averle, grazie al tessuto traspirante e ai comodi padiglioni in memory foam.

Dotate di un microfono omnidirezionale che consente di riprodurre la tua voce in modo che arrivi nitida a chi è collegato con te. Inoltre ha un interruttore per mutare il microfono, nel caso non vuoi farti sentire. Infine parliamo dell’autonomia: avrai a disposizione 16 ore di gioco senza dover ricaricare.

Insomma, uno spettacolo di cuffie, da prendere ad occhi chiusi. Non farti scappare questa offerta. Acquista ora le cuffie wireless Corsair Void Elite a soli 79,99 euro.

