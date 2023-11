Corsair HS80 RGB: ULTIMA possibilità per il Black Friday

Se sei un appassionato di gaming, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere le cuffie da gaming Corsair HS80 RGB, oggi in super sconto del 23% su Amazon grazie alle imperdibili offerte del Black Friday, che terminano a mezzanotte. Queste sono le ultime ore per approfittare di questa fantastica promozione, e ti assicuriamo che ne vale assolutamente la pena. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 119,99 euro.

Corsair HS80 RGB: le scorte a disposizione stanno andando a ruba per le ultime ore del Black Friday

Le cuffie HS80 RGB sono un connubio perfetto tra il riconoscibile design di CORSAIR e un’eccezionale qualità audio. Dotate della tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce, garantiscono una latenza ridotta e un audio di qualità superiore, permettendoti di percepire ogni sparo, passo o grido in tempo reale.

L’audio avvolgente Dolby Atmos su PC è un vero punto di forza, posizionandoti al centro della scena acustica di ogni gioco con una precisione tridimensionale. Le tue risposte saranno rapide e accurate, offrendoti un vantaggio competitivo in ogni situazione di gioco.

Grazie alla coppia di driver audio personalizzati in neodimio ad alta densità da 50 mm, potrai percepire ogni suono, dal più flebile bisbiglio al boato più assordante. L’esperienza audio delle Corsair HS80 RGB è semplicemente incomparabile.

Il microfono broadcast omnidirezionale ti consente di riprodurre la tua voce con nitidezza, garantendo una comunicazione chiara e senza interferenze. Con l’interruttore e l’indicatore LED integrato per la funzione di mute, avrai il controllo totale sulla tua voce.

E per chi teme il fastidio dopo lunghe sessioni di gioco, le Corsair HS80 RGB offrono un comfort senza pari. I padiglioni in morbida memory foam traspirante e l’archetto flessibile assicurano un comfort prolungato, permettendoti di concentrarti solo sul gioco.

Non perdere l’occasione di elevare la tua esperienza di gioco con le Corsair HS80 RGB. Approfitta del 23% di sconto su Amazon solo per oggi. Il tempo sta per scadere, quindi clicca ora e immergiti completamente nel mondo del gaming con queste cuffie straordinarie. Approfitta subito di questo affare e acquistale al prezzo speciale di soli 119,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.