Corsair HS80: cuffie gaming wireless SPAZIALI a prezzo WOW (-33%)

Se sei un appassionato di giochi allora oggi sarai felice di sapere che Amazon sta proponendo un ottimo affare. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le bellissime cuffie da gaming Corsair HS80 a soli 99,99 euro, anziché 149,99 euro.

Siamo di fronte a uno sconto del 33%, che per queste cuffie non è niente male. Queste sono ancora uno dei migliori prodotti in circolazione per gli amanti dei videogiochi. Potrai goderti la più completa libertà di movimento, grazie alla connessione wireless. Avrai la possibilità di comunicare con i tuoi alleati nelle partite online, grazie al microfono integrato. E sono compatibili con PC, Mac, PS4 e PS5.

Corsair HS80: le cuffie gaming per eccellenza

Grazie alla coppia di driver audio personalizzati in neodimio, riuscirai a percepire ogni minimo suono e rumore. Questo ti permette d’immergerti completamele nelle tue partite, riuscendo a cogliere ogni sfumatura. L’audio avvolgente di Dolby Atmos ti catapulta nelle azioni rendendole incredibilmente reali. Oltre a questo, sono anche molto comode. Godono di morbidi padiglioni auricolari imbottiti e un archetto che si adagia sulla testa in modo confortevole.

La tecnologia slipstream wireless ti permette di ascoltare qualsiasi cosa in perfetta sincronia con ciò che stai guardando. Nessuna latenza e audio di altissima qualità anche a distanza. Il microfono incorporato farà sentire la tua voce chiara e senza rumori di sottofondo. Se vuoi puoi anche silenziarlo premendo semplicemente un interruttore. Hanno dei comandi sui padiglioni e potrai usarle fino a 20 ore con una sola ricarica.

Non c’è davvero tempo da perdere, questa è un offertona. Sii rapido se non vuoi rischiare di arrivare tardi. Vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie da gaming Corsair HS80 a soli 99,99 euro, anziché 149,99 euro. Se le ordini adesso le riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.