CORRI su Amazon: 7€ per questi auricolari Bluetooth spettacolari

Non so per quanto tempo rimarranno disponibili. Questi auricolari Bluetooth, a 7€ circa appena, sono praticamente un regalo. Li trovi su Amazon, ma sono già quasi finiti. Bellissimi e particolari nell’estetica, il design in ear li rende comodissimi da indossare e stabili all’orecchio. Fatti furbo: completa l’ordine al volo per approfittarne, se sono ancora disponibili. Per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Un’occasione troppo golosa per lasciarsela sfuggire. Il look di questo wearable è decisamente interessante, ma ti innamorerai della qualità del suono e della presenza di cancellazione di rumore, possibile grazie ai 4 microfono integrati nelle cuffiette.

Ben 30 ore di autonomia energetica, grazie al case di ricarica, e controlli touch per la massima liberà di utilizzo. Sfruttali durante un’intensa sessione di gaming, ma anche per ascoltare musica o durante una telefonata. L’unica cosa da fare adesso, per approfittarne, è essere veloci: completa l’ordine al volo e accaparrati questi spettacolari auricolari Bluetooth a 7,99€ da Amazon. Spedizioni rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.