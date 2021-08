Una bellissima cornice digitale è in promozione su Amazon a soli 75,99€. È una perfetta idea regalo per una persona speciale o un'ottima occasione per rendere la propria casa più accogliente. La ordini e la ricevi a casa in pochissimo tempo grazie alle spedizioni Prime, ma se non sei abbonato, ti svelo un segreto.

Cornice digitale spaziale: bella e funzionale

La cornice digitale è un prodotto che non sempre si vede nelle case. Tuttavia ti permette di poter esporre tutte le tue foto preferite senza dover riempire il mobile di cornici e cornicette. Esteticamente curata nei minimi particolari e con un aspetto moderno, si abbina praticamente a qualunque contesto.

Questo modello in particolare lo puoi esporre sia in verticale che in orizzontale a seconda delle tue esigenze. Con il suo display da 8 pollici mostra tutti i tuoi ricordi in qualità elevata e soprattutto rende la visione possibile da ampi angoli di visione grazie al pannello di ottima fattura.

Per poter esporre le tue foto o i tuoi video non devi che caricarle su una microSD che poi inserirai all'interno del dispositivo stesso. Con i comandi presenti sulla struttura e con il telecomando che arriva in confezione puoi gestire la riproduzione come meglio ti aggrada.



Oltre ad essere compatibile con i maggiori formaggi in circolazione, ti svelo anche una seconda chicca: può riprodurre tutta la musica che vuoi grazie al pieno supporto agli MP3.

Non sei soddisfatto? Ha inclusi persino un calendario e un allarme che se impostati ti ricorderanno gli eventi più importanti.

Acquista subito questa cornice digitale su Amazon a soli 75,99€. La ordini è la ricevi in appena 48 ore a casa tua se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, le spedizioni le hai comunque gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

