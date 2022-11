Coperta riscaldata lavabile USB: sconto incredibile su TomTop

Sta per arrivare la stagione più fredda ed occorre equipaggiarsi a dovere per non farsi trovare impreparati. Se siete alla ricerca di un prodotto soffice, riscaldante e dal design curato siete capitati sull’articolo giusto. Infatti oggi vi parliamo di una coperta riscaldata lavabile USB. Sul sito ufficiale TomTop, infatti, è possibile portarla a casa ad un prezzo praticamente mai visto, ma scopriamola meglio.

Perché sceglierla?

Iniziamo col dire che si tratta di una coperta assolutamente classica, tessuto leggero ma estremamente calda e confortevole. Mediante sei bottoni è possibile, tra l’altro, accoppiare il rivestimento in pile e la fodera riscaldante. Il montaggio è davvero fulmineo e banale.

Spesso coperte come queste non permettono di essere disaccoppiate, con questa invece potrete tranquillamente lavare la fodera in pile in lavatrice. Il design con a bordo l’USB, ovviamente, consente alla fodera riscaldante di produrre calore e trasferirlo prima alla fodera in pile e, successivamente, alla vostra pelle.

Le dimensioni della coperta sono di 100 x 70 cm ed è equipaggiata con un comodo switch dal quale è possibile collegare il cavo di alimentazione e accendere o spegnere il riscaldamento tramite un apposito interruttore.

Prezzo bassissimo su TomTop!

In questo momento, sul sito ufficiale TomTop, è possibile acquistare questo prodotto beneficiando di uno sconto del 64%. Infatti potrete portarla a casa a 20.29€ anziché 55€. Cosa aspetti?

