Grazie all'iniziativa promozionale Coop Voce Estate Digital è possibile ricevere 100GB da utilizzare per tutta l'estate semplicemente attivando una delle offerte compatibili.

Coop Voce Estate Digital: i dettagli

Le due tariffe che offrono 100 Giga di dati aggiuntivi sono le EVO 10 e EVO 50, vediamo insieme cosa comprendono. La prima, EVO 10, prevede 10 Giga di traffico internet su rete TIM, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS a 5,90 euro al mese. La promo più ricca, invece, offre 50 Giga in 4G, minuti illimitati sempre verso tutti, 1000 messaggi a 9,50 euro mensili.

Non è possibile, dunque, avere i 100 Giga per l'estate con la promozione EVO Voce & SMS. Questa aggiunta di traffico dati è disponibile per tutti i clienti che richiedono la portabilità da oggi e fino al 31 Agosto 2021. Inoltre, una volta terminato il bundle promozionale non è in alcun modo rinnovabile.

Estate Digital è usufruibile solo in Italia e fino al 30 Settembre 2021. Il traffico dati è disponibile alla velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete TIM.

Costi ed altro

Le due promo che abbiamo visto in questo articolo hanno un contributo iniziale pari a 9,90 euro una tantum se attivate online. Questa cifra comprende la spedizione, il costo di attivazione e il primo mese di tariffa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

