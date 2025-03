Coop Voce: attivazione e primo mese gratis su tre offerte per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, che come da tradizione ricade il 19 marzo, Coop Voce ha lanciato una promozione dedicata ai nuovi clienti in portabilità, valida dallo scorso 17 marzo.

Nello specifico, l’operatore ha deciso di rendere gratuiti il primo mese ed il costo di attivazione per le offerte Coop Voce Evo 10, Evo 100 ed Evo 250. La promo è valida esclusivamente online e scadrà il 21 marzo, salvo successive modifiche.

Come attivare le offerte Coop Voce Evo 10, Evo 100 ed Evo 250 senza pagare l’attivazione e la prima mensilità

Per usufruire dell’iniziativa, i nuovi clienti devono inserire il codice promozionale “FESTAPAPA25” durante la procedura di acquisto, nel campo dedicato “Inserisci il codice promo”. Dopo aver selezionato l’offerta Coop Voce desiderata e scelto di mantenere il proprio numero, il sistema confermerà l’azzeramento dei costi iniziali con un messaggio che recita: “Grazie al codice promozionale hai l’attivazione e il primo mese gratuito!”. La promozione è applicabile sia per la spedizione gratuita della SIM a domicilio, sia per il ritiro in un punto vendita Coop aderente e sia nel caso delle eSIM.

Tuttavia, il codice non può essere utilizzato per l’acquisto di un nuovo numero, ma solo per chi effettua la portabilità della propria numerazione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera passare a Coop Voce senza sostenere costi iniziali. È importante sottolineare che la promozione non è compatibile con l’offerta temporanea EVO 200 a 7,90 euro al mese, che già include il costo di attivazione gratuito ma non prevede il primo mese in omaggio.

Coop Voce, con questa iniziativa, punta quindi ad attirare nuovi clienti con la promessa di un vantaggio immediato in termini economici. Non è escluso che la compagnia decida di prorogare la validità della promozione oltre la scadenza stabilita, ma è ancor presto per dirlo: ad ogni modo, sul sito ufficiale di Coop Voce troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.