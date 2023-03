Controller Xbox Turtle Beach: come l'originale, prezzo BOMBA su Amazon

Quando giochi con la tua Xbox, vuoi sempre assicurarti di vivere un’esperienza soddisfacente, da solo o con i tuoi amici. L’unico controller in dotazione, tuttavia, può essere un ostacolo quando sei in compagnia e vuoi giocare in cooperativa o in modalità multiplayer da vicino. Invece di acquistare un pad originale dallo store di Microsoft, perché non dai un’occhiata alla vasta gamma di accessori compatibili? Su Amazon puoi provare questo Controller Xbox Turtle Beach a soli €41,05 e avere le stesse prestazioni.

Controller Xbox Turtle Beach: un’esperienza incredibile

Questo controller di tipo React-R possiede dei rapidi comandi audio per il miglioramento del gioco: utili per il bilanciamento del volume, anche della chat, per disattivazione del microfono. Una grande novità è la funzionalità detta Superhuman Hearing, con cui puoi avere un netto vantaggio contro i tuoi avversari durante ogni partita. Con queste capacità uditive “sovraumane”, puoi sentire persino i passi dei nemici le ricariche delle armi. Per sfruttare al meglio questa funzione, puoi collegare il Controller Xbox a qualunque tipo di cuffie con cavo da 3,5mm. Prova le Cuffie Gaming con microfono da poco in offerta su Amazon.

Il marchio Turtle Beach cura nei minimi dettagli l’aspetto e lo stile del controller. Il design non è molto differente da quello classico, soprattutto nella colorazione nera, ma alcune caratteristiche rendono questo pad ancora più efficace. Esso infatti possiede due tasti mappabili a puoi cui associare le funzionalità che preferisci attraverso le apposite impostazioni. Tutti i comandi hanno una reattività maggiore: ammira la progettazione accurata dei pulsanti dorsali e dei grilletti strutturati, insieme alla croce direzionale a 8 direzioni e le levette dal movimento più agili. Non avere timori sulla compatibilità, in quanto questo controlloer React-R possiede le licenze ufficiali. Puoi usarlo con Xbox Series S/X, One, ma anche PC dotato di sistema operativo Windows 10 e 11.

Questo controller React-R può essere usato con Xbox Series S/X, One, e PC con Windows 10 e 11.

