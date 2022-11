Controller wireless per Xbox, PC e Android a prezzo REGALO su Amazon

Offerta da capogiro con cui puoi mettere le mani su un joypad spettacolare, compatibile con Xbox, PC e Android, al 33% in meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il controller wireless Microsoft a soli 39,98 euro, anziché 59,99 euro.

Questo è il prezzo più basso di sempre per cui per riuscire ad avvalerti di questo sconto dovrai essere molto veloce. Design ergonomico con tecnologia Bluetooth in questa versione coloratissima. Impugnatura antiscivolo e pulsanti morbidi e precisi. Funzione dualshock e ingresso per un connettore audio.

Siamo di fronte a un ribasso pazzesco per un dispositivo eccezionale. L’offerta durerà veramente pochissimo e le unità disponibili non sono tante a questo prezzo. Se non vuoi rischiare di perderlo vai subito su Amazon e acquista il tuo controller wireless Microsoft a soli 39,98 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai già domani comodamente a casa tua senza spese aggiuntive, per gli abbonati Prime.

Controller wireless Microsoft: piena compatibilità e connessione veloce

Sicuramente ciò che stupisce di questo bellissimo controller wireless Microsoft è la possibilità di collegarlo a tantissimi dispositivi come Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows e Android. In pratica a tutto ciò che gode di tecnologia Bluetooth. Inoltre potrai mappare i pulsanti e personalizzarli come vuoi tu, grazie all’app dedicata.

È possibile anche collegare delle cuffie compatibili tramite il pratico connettore Jack da 3,5 mm posto sul davanti. I pulsanti sono precisi e sensibili, non servirà premere forte e la risposta sarà immediata. Il design ergonomico e antiscivolo ti permetterà d’impugnarlo agevolmente e goderti ore interminabili di gioco. Possiede un vano per le batterie che ti consentirà di cambiarle facilmente quando si stanno per scaricare.

Approfitta anche tu di quest’offerta unica e irripetibile. Non permettere che ti sfugga, vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il controller wireless Microsoft a soli 39,98 euro, anziché 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.