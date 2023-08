Controller ufficiale Xbox bianco: su Amazon hai il 15% di sconto

Il controller ufficiale Xbox bianco è disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 15%. Una grande opportunità per avere un secondo controller per giocare con gli amici o per avere una colorazione diversa da quella della tua console Xbox.

Controller ufficiale Xbox: lo usi anche su PC

Il controller si apre alle tue esigenze grazie alla mappatura personalizzata dei pulsanti. Puoi adattare il pad alle tue preferenze e al tuo stile di gioco, modificando la disposizione dei pulsanti in base alle tue esigenze. Inoltre, puoi collegare qualsiasi auricolare compatibile al jack per cuffie audio da 3.5 mm, garantendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth è un altro vantaggio notevole di questo controller. Non importa se stai giocando su console Xbox supportate, PC Windows 10, telefoni Android e iOS o tablet, potrai godere di un’esperienza di gioco wireless senza interruzioni.

Se sei alla ricerca di un controllo preciso e reattivo, il controller ufficiale Xbox bianco è la scelta perfetta. La presa testurizzata sui grilletti ti aiuta a rimanere sul bersaglio, mentre il D-pad ibrido offre input accurati per un’esperienza di gioco superiore. Inoltre, il pulsante di condivisione semplifica la cattura e la condivisione di contenuti come screenshot e registrazioni.

Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo gameplay con il controller ufficiale Xbox bianco, ora disponibile su Amazon a soli 50,99 euro invece di 59,99. Questo sconto è disponibile per un periodo limitato, quindi affrettati a cogliere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.