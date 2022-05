Controller per la PS4? Questo costa POCO ed è quello che ti serve

Se il tuo joystick della PS4 ormai da qualche tempo ti sta dando filo da torcere o per caso hai bisogno di un controller in più per poter giocare in co-op, non lasciare spazio ai dubbi ed agisci subito. Sai perché? Beh perché su Amazon c’è questo modello qua che sulla carta ha tutto per stupirti e senti un po’, è in doppio sconto.

Non solo beneficia di un ribasso dell’8% ma con il coupon che spunti tu stesso risparmi ancora di più. Prezzo finale di appena 29,69€ per il massimo del comfort.

Le spedizioni non costano un singolo euro in più dal momento che i servizi Prime sono garantiti quindi non tergiversare.

PS4 che torna allo splendore: il controller di cui avevi bisogno

So che magari sei affezionato al joystick che ti porti dietro da quando hai aperto per la prima volta la tua PS4, ma se non funziona più non è che puoi sperare nel R2 che torni a graziarti proprio quando ti serve per la combo.

Portati avanti con questo modellino che replica in tutto e per tutto quello di Sony e funziona perfettamente. Le recensioni lo attestano. Non solo ha una durata della batteria eccellente dal momento che funziona 8 ore filate, ma supporta anche le funzioni multiple. Questo significa che sì, ci sono la doppia vibrazione e tutto il resto.

Hai anche il jack per cuffie ma se vuoi sentiti libero di utilizzare il Bluetooth.

Praticamente in mano ti restituisce l’esperienza originale facendoti spendere nettamente di meno.

Apri Amazon e spunta subito il coupon per ottenere il doppio sconto sul tuo nuovo controller per la PS4. Costa appena 29,69€ in un solo click, così te lo porti a casa togliendoti un sassolino dalla scarpa. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.