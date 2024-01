Controller DualSense V2 per PS5 a un SUPER PREZZO da MediaWorld (55,99€)

Dopo aver trascorso le festività di fine anno incollato davanti alla tua PlayStation 5, ti sei accorto che forse ti manca qualcosa per raggiungere il livello che sogni da tempo. E quel qualcosa è il controller Sony DualSense V2, in grado di portare le tue abilità in una nuova dimensione.

Sul sito di MediaWorld lo puoi trovare a soli 55,99 euro anziché 69,99 euro, che è il prezzo consigliato dal produttore. “Soli” perché su Amazon, ad esempio, l’articolo nuovo non c’è, e quello di seconda mano costa 52 euro, giusto per chiarire. Ecco il link all’offerta MediaWorld.

Prendi in mano il controllo della scena, lasciati coinvolgere ancora di più dalle azioni, regalati una sensazione mai provata finora grazie al nuovo feedback con cui è stata realizzata la seconda versione del controller DualSense di Sony per PS5.

Addio ai motori di vibrazione del passato, ora ci sono i cosiddetti attuatori doppi, che introducono per la prima volta vibrazioni dinamiche capaci di simulare qualsiasi sensazione. Insomma, da maneggiare con cura.

Hai una passione sfrenata per gli sparatutto? O sei innamorato follemente dei giochi da corsa? Non conta quale sia il tuo genere preferito, il nuovo controller Sony per PS5 ha le “risposte” per ogni tipo di situazione. Sia che freni all’improvviso con il tuo bolide, sia che tiri la corda di un arco, sia quando hai a che fare con un equipaggiamento militare: tutto ti sembrerà molto più reale, adesso.

Il controller Sony DualSense V2 è in offerta a 55,99 euro sul sito mediaworld.it. Non paghi nulla per le spese di spedizione.

