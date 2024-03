Controller DualSense per PS5 in offerta su Amazon: sconto del 22%

L’innovativo controller wireless DualSense per Sony PlayStation 5 offre un’esperienza di gioco più intensa e coinvolgente, grazie a una serie di caratteristiche all’avanguardia. Attualmente è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 54,90€.

Una delle novità più significative introdotte dal controller DualSense è il feedback aptico, che sostituisce la tradizionale vibrazione con una risposta tattile molto più precisa e variata. Questa tecnologia permette ai giocatori di percepire diverse sensazioni, come la resistenza di un arco che viene tirato o la ruvidità di un terreno attraversato, aumentando l’immersione e la connessione fisica con il gioco.

Gli effetti grilletto dinamici aggiungono un ulteriore livello di coinvolgimento, offrendo vari livelli di forza e tensione in base alle azioni eseguite in gioco, come premere un pedale del freno o sparare con un’arma. Questa funzionalità trasforma ogni azione in un’esperienza più realistica e appagante.

Il controller DualSense è anche dotato di un microfono integrato e di un tasto “Crea”, evoluzione del precedente pulsante “Condividi”, che consente ai giocatori di catturare e trasmettere facilmente i momenti più spettacolari delle proprie sessioni di gioco. Questo aspetto, unito alla possibilità di collegare un auricolare al jack da 3,5 mm e alla presenza di un tasto Mute dedicato, rende la comunicazione online semplice e immediata.

Il design confortevole e iconico del controller, arricchito dalla ricarica tramite USB Type-C, dall’intuitivo rilevamento del movimento con accelerometro e giroscopio integrati, conferma l’impegno di Sony nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento dell’esperienza videoludica.

Non farti scappare questa offerta e acquista subito il controller DualSense per PlayStation 5 a solametne 54,90€!