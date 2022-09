Controlla il consumo di elettricità in modo SMART con questo gadget (5€)

Ora più che mai, è assolutamente necessario stare attenti al consumo di elettricità. Hai idea di cosa componga il numero di KW/h che poi risultano in bolletta? Se, nonostante le lampadine a risparmio energetico, noti consumi ancora troppo elevati, allora è assolutamente necessario approfondire, esattamente come ho fatto io.

Il modo più semplice è smart è quello di utilizzare delle prese intelligenti, che integrino un sistema di monitoraggio dei consumi. Puoi fare tutto tramite applicazione ed è semplicissimo: verifichi l’assorbimento energetico in tempo reale e ne tieni traccia. Un ottimo modo per capire come modulare i consumi, essere invogliato a stare attento e – come nel mio caso – renderti conto se è il caso dismettere qualcosa. Nel mio caso, ho dovuto dire addio alla cantinetta elettrica del vino, almeno per il momento.

In più, naturalmente, la presa smart ti permette di accendere e spegnere gli oggetti collegati direttamente tramite smartphone oppure utilizzando la voce, grazie ad Alexa o all’assistente di Google.

Con gli sconti Amazon del momento, puoi prendere la confezione da 4 pezzi a 19,99€ appena, meno di 5€ per ogni pezzo. In questo modo, potrai vere il controllo di più prodotti contemporaneamente. Completa l’ordine al volo per approfittare dello sconto, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Consumo di elettricità sotto controllo con le prese smart

Io ho preso proprio questa confezione da 4, quindi ne conosco bene la semplicità d’uso. Basta inserirle fra l’oggetto da monitorare e la presa a muro, aprire l’applicazione apposita (Smart Life) a procedere alla configurazione iniziale. Da quel momento in poi, sarà pronta all’uso.

Comandi accensione e spegnimento, ma – soprattutto – controlli il consumo di elettricità e ti rendi conto di quali prodotti consumano di più e andrebbero utilizzati con parsimonia. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, accaparrandoti la scorta da 4 pezzi a 19,99€: meno di 5€ al pezzo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.