Siete proprio sicuri di conoscere il vostro iPhone 12 (o precedenti) con iOS 14.5? Oggi vi sveliamo cinque trucchi molto frizzanti per usare il device al meglio.

Il vostro iPhone come non lo avete mai visto

Nascondere un'app

Per eliminare un'app (almeno in maniera apparente) non dovrete far altro che pigiare su “Rimuovi app” dopo aver premuto l'icona e poi selezionare su “Sposta in libreria app”. Così non l'avrete in home page ma sarà celata nel menù della library.

Nascondere una pagina dalla schermata home

Per nascondere un'intera pagina vi basterà rimanere nella modalità “shake” dell'iPhone (quella che si attiva quando volete spostare le icone, per intenderci) e cliccare sui puntini presenti in basso, togliendo la spunta alla pagina della pagina che volete eliminare.

Scoprire i menù “Pro” della fotovamera

iPhone non ha una modalità di scatto manuale come invece si trova in altri device; tuttavia, è possibile settare alcuni semplici parametri semplicemente cliccando nelle impostazioni del device.

Potrete selezionare gli fps per la ripresa dei video, impostare la registrazione stereo, inserire la griglia, riflettere la camera anteriore così da avere i selfie specchiati. Non di meno, potrete selezionare “l'HDR smart” che unisce più foto scattate in esposizioni diverse in un unico scatto ricco di dettagli e con tutti gli elementi correttamente esposti.

Abilitsare il doppio tocco sulla back cover

Sì, toccando due volte (o tre) il retro dell'iphone potrete attivare impostazioni specifiche. Si tratta di una funzione pensata per le persone con disabilità motore ma che, in realtà, è comoda per tutti. Come si usa?

Per esempio, potrete scegliere di bloccare lo schermo, far calare la tendina delle notifiche, aprire la libreria di app, fare uno screen, attivare un'impostazione specifica. Impostazioni, accessibilità, tocco posteriore.

Cambiare browser e client mail di sistema

Finalmente iOS 14 ha dato la possibilità di cambiare il browser internet e il client mail di defautl. Come si fa? Andate in impostazioni, Google Chrome, aprite la scheda app per il browser e selezionatelo. Lo stesso dicasi per la mail. Così, anziché utilizzare Safari o Mail, potrete scegliere Gmail e Chrome come app “di sistema”. Comodo, vero?

Questi sono i nostri primi cinque trucchi. Vi invitiamo a restare connessi con noi per seguire le nuove puntate dove vi racconteremo altri tips e trick legati al mondo iOS.

