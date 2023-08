Condizionatore portatile ad un prezzo bomba su Amazon: risparmi il 44%

Se cerchi una soluzione per affrontare l’estate con un comfort ottimale, approfitta dell’offerta eccezionale su Amazon per il Condizionatore Portatile Electrolux Comfort 600, disponibile a soli 379,99€ con uno sconto imperdibile del 44%. Questo condizionatore portatile si installa facilmente grazie al kit per finestre incluso, garantendo prestazioni di raffreddamento complete.

Puoi impostare la temperatura desiderata e programmare la modalità preferita da remoto tramite l’app Electrolux, godendo di un controllo totale sul clima della tua casa. L’Electrolux Comfort 600 offre un raffreddamento superiore ed efficiente dal punto di vista energetico. Con il kit finestra Premium (venduto separatamente), puoi risparmiare fino al 28% in più di energia grazie alla minore quantità di infiltrazioni. Sperimenta un potente flusso d’aria fresca in un comfort tranquillo e silenzioso, con un basso livello di rumorosità di soli 64 dB(A) secondo gli standard dei test.

Se desideri un raffreddamento rapido e performante, il kit finestra Premium può ridurre i tempi di raffreddamento fino al 60%. Grazie alla soluzione sostenibile adottata da Electrolux, il refrigerante utilizzato è il gas R290, riducendo il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del condizionatore del 99,8% rispetto a modelli che utilizzano R410a, rendendolo una scelta ecologica e responsabile.

Non lasciarti scappare questa occasione per portarti a casa l’Electrolux Comfort 600 a un prezzo incredibile. Affronta l’estate con il massimo comfort e raffreddamento efficiente, risparmiando grazie alla tecnologia avanzata e sostenibile di Electrolux. L’offerta è limitata nel tempo, quindi fai in fretta e non fartela scappare!

