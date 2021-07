Un ottimo condizionatore portatile che consuma praticamente zero corrente elettrica e adesso costa appena 16€ su Amazon grazie allo sconto del 58%. Le spedizioni sono rapide e gratis: il tuo gioiellino arriverà in tempo per combattere la calura del momento.

Condizionatore portatile in sconto su Amazon: follia

Super compatto e semplice da usare, lo posizioni sul tavolo, aggiungi acqua fredda e installi uno dei dispositivi da freezer che trovi in confezione. Dopodiché, lo accendi, scegli la velocità e sei pronto a rinfrescarti: il refrigerio sarà immediato proprio grazie ai dispositivi ghiacciati in dotazione.

Come vedi, con questo sistema, il consumo di elettricità è praticamente nullo: niente di paragonabile a quanto consumerebbe un classico condizionatore d'aria. Super silenzioso, puoi usarlo tutto il giorno e ovunque desideri: di giorno, ma anche di notte, il refrigerio è assicurato. Fra l'altro, consumando quasi zero puoi attaccarlo a qualsiasi presa USB: che si tratti di un adattatore da parete o, semplicemente, un powerbank o anche il PC stesso.

Insomma, questo condziontore d'aria portatile non solo consuma niente, ma adesso è anche incredibilmente economico. Prendilo a 16€ circa da Amazon adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis, ma sii rapido: lo sconto del 58% è assolutamente a tempo!

