Condizionatore portatile 7000 BTU a 210€: occasione FRESCA su Amazon

Un ottimo condizionatore portatile con potente motore da 7000 BTU, che puoi usare in ogni stanza proprio perché non fisso. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 210€ appena. Un’ottima soluzione, anche perché con consumo energetico bassissimo grazie alla classe “A”.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto pensato per chi ha esigenza di avere aria fredda in più ambienti a seconda delle esigenze. Non solo, con un modello portatile puoi anche risparmiare sui costi aggiuntivi di installazione, che avrebbe un modello da muro. Dotato di diverse funzionalità, puoi usarlo per avere aria fresca, ma anche semplicemente per attivare il ventilatore, se non vuoi far funzionare il motore. Ancora, integra la funzione di deumidificatore, utilissima in ogni mese dell’anno.

Inoltre, è dotato di una feature esclusiva, che si chiama “Follow Me“. Grazie a lei, il prodotto rileva automaticamente la temperatura che c’è intorno al telecomando e regola di conseguenza il funzionamento del condizionatore portatile. Praticissimo per avere sempre il massimo del comfort a disposizione.

Grazie al suo potente motore da 7000 BTU, ed ai consumi energetici irrisori, questo prodotto è l’ideale per combattere il forte caldo in arrivo senza sensi di colpa in bolletta. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare da Amazon e portalo a casa a 210€ appena con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

