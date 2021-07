La frittura: croce e delizia di tutti. Quella cottura che rende tutto più buono, ma che pesa su salute e calorie. A risolvere ci pensa Xiaomi, con la sua friggitrice ad aria Bear: super completa, è dotata di un sacco di programmi.

La cosa bella? Ora su Amazon è in gran sconto e questo prodotto super premium lo prendi a 52€ invece dei canonici 74€: uno sconto di quasi il 30%, che però durerà pochissimo. Le spedizioni? Rapide e gratis, in tempo per le feste con gli amici!

Xiaomi: friggi bene e buono, allo sconto ci pensa Amazon

Un bellissimo design perché, anche in cucina, l'occhio pretende la sua parte. Anzi, questo gioiellino sono sicura che lo lascerai in bella mostra sempre.

Sai perché? Da un lato si tratta di una friggitrice ad aria, che utilizza la cottura a 360 gradi per garantire colore, sapore e croccantezza ai tuoi piatti.

Dall'altro, con il programma giusto (e ce ne sono parecchi memorizza) questo gioiellino può trasformarsi in un piccolo forno di qualità eccelsa proprio per la cottura a 360 gradi. Non hai idea di quanto siano buoni i cornetti sfogliati (quelli surgelati, per intenderci) cotti pochissimi minuti dentro il cestello. Io li faccio ogni volta che al mattino voglio coccolarmi: il tempo di mettere su il caffè e loro sono pronti!

Oltre a questo, non dimenticare la possibilità di friggere patatine, pepite di pollo, prodotti panati vari (come il pesce stesso) godendo di ottimo gusto e fino all'85% di grassi in meno!

Una manna dal cielo per la cucina, per la salute e per le papille gustative, che non soffriranno: te lo garantisco!

Il gioiellino di Xiaomi è realizzato dal brand Bear e rientra nel suo ecosistema. Questo ti garantisce tutta la qualità del colosso cinese a un prezzo che è un vero e proprio spettacolo: con 52,99€ nessun altro marchio ti offre design, prestazioni e qualità così elevata.

Approfitta adesso dell'offertona Amazon: prendi la tua nuova friggitrice ad aria in gran sconto e divertiti a cucinare bene e con gusto: friggi buono e sano. Le spedizioni sono rapide e gratis e non dimenticare: le migliori offerte, le chicche come questa, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home